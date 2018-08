PSV concurreert met Barcelona en AS Roma

Andrea Favilli ruilt Juventus voor een huursom van vijf miljoen euro en een koopverplichting van zeven miljoen in voor Genoa. La Vecchia Signora heeft echter wel een terugkoopclausule bedongen. (Sky Italia)

(Aksam)

De rechtsbuiten van Galatasaray en Turkije Onder-17 is ook in beeld bij Barcelona en AS Roma en ligt nog tot de zomer van 2020 vast.