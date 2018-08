‘Higuaín en Caldara naar AC Milan; Bonucci keert terug bij Juventus’

Gonzalo Higuaín en Mattia Caldara ruilen Juventus in voor AC Milan. Daar staat tegenover dat centrale verdediger Leonardo Bonucci na één seizoen terugkeert op het oude nest en dus aan de slag gaat bij de regerend kampioen uit Turijn, zo melden diverse journalisten in Italië, onder wie Gianluca Di Marzio en Romeo Agresti. De clubs zullen de driedubbele deal waarschijnlijk snel wereldkundig maken.

De 24-jarige Caldara wordt geruild tegen de 31-jarige Bonucci, terwijl de 30-jarige Higuaín in eerste instantie op huurbasis naar het San Siro vertrekt. Daarvoor betalen i Rossoneri een bedrag van 18 miljoen euro, maar later zal de international van Argentinië vanwege een verplichte optie tot koop voor 36 miljoen definitief worden overgenomen. In totaal kost Higuaín zijn nieuwe werkgever dus 54 miljoen euro, exclusief salaris en premies.

Juventus en AC Milan kwamen dinsdag tot een akkoord over Higuaín, al stribbelde de spits nog wat tegen. Hij zag een vertrek op huurbasis in eerste instantie niet zitten en eiste een jaarsalaris van negen miljoen euro; momenteel strijkt hij zevenenhalf miljoen per jaar op. Het is onduidelijk in hoeverre AC Milan aan die wens is tegemoetgekomen. Mocht de transfer doorgaan, dan vertrekt Higuaín na twee seizoenen bij de club van trainer Massimiliano Allegri.

De 75-voudig international ruilde Napoli voor 90 miljoen euro in voor Juventus en maakte in 105 wedstrijden 55 doelpunten voor la Vecchia Signora. Hij won twee landstitels en tweemaal de Coppa Italia met de zwartwitten. Bij zijn nieuwe werkgever gaat Higuaín dus samenspelen met Caldara, de verdediger die Atalanta vorig jaar voor vijftien miljoen euro, exclusief zes miljoen aan variabelen, inruilde voor Juventus. Hij werd sindsdien door Juventus anderhalf jaar lang uitgeleend aan de club uit Bergamo.

Caldara, enkelvoudig international van Italië, heeft zodoende niet één wedstrijd in het eerste elftal van Juventus gespeeld. Caldara wordt geruild tegen Bonucci, die Juventus vorig jaar verliet voor een avontuur in de modestad. Bonucci, de aanvoerder van zowel de nationale ploeg als Milan, kwam er tot 51 officiële wedstrijden en won er geen prijzen. Bonucci verdedigde eerder de kleuren van Bari, Genoa, Pisa, Treviso, Internazionale en Viterbese.