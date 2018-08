Robin van Persie benoemd tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord

Robin van Persie is benoemd tot aanvoerder van Feyenoord, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. Na het vertrek van Karim El Ahmadi naar Al-Ittihad uit Saudi-Arabië moest Giovanni van Bronckhorst een nieuwe captain kiezen en de bekerwinnaar meldt woensdagmiddag dat de 34-jarige aanvaller de band overneemt. Jordy Clasie is benoemd tot vice-aanvoerder.

Bij eventuele afwezigheid van Van Persie zal Clasie dus de aanvoerdersband dragen, zoals hij ook deed tijdens zijn eerdere periode in De Kuip. Eric Botteghin is dit seizoen derde aanvoerder, Steven Berghuis de vierde. Van Persie is trots op zijn benoeming, zo laat hij weten op de clubsite: “Het is voor mij een hele eer om aanvoerder te zijn van Feyenoord. Zeker omdat ik bij deze club opgegroeid ben.”

Van Persie keerde in de zomer van 2017 terug bij Feyenoord, na periodes bij Fenerbahçe, Manchester United en Arsenal. De aanvalsleider speelde vorig seizoen een belangrijke rol bij Feyenoord, dat de KNVB Beker wist te winnen ten koste van AZ. Dirk Kuyt gaf woensdag in gesprek met RTV Rijnmond aan dat hij de keuze van Van Bronckhorst begreep, ook al gaf Kuyt de naam van Van Persie toen nog niet prijs.

“Ik denk dat dit Feyenoord jongens heeft die al lang voor de club spelen, maar ook jongens met veel ervaring. De keuze is niet zo moeilijk denk ik, maar het is aan de trainer om dat aan jullie bekend te maken." Mario Been vond Tonny Vilhena de juiste keuze: “Ik denk dat je een keuze moet maken voor een speler van wie je denkt dat hij altijd gaat spelen. Als je dan binnen dit elftal gaat kijken, kom je misschien wel uit bij Vilhena. Hij is natuurlijk nog vrij jong, maar toch al een paar jaar aanwezig binnen dit elftal.”