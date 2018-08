Sparta ziet smaakmaker van Tweede Divisie na één maand vertrekken

Everton Pires Tavares is vertrokken bij Sparta Rotterdam. De aanvallende middenvelder kwam in juni op amateurbasis over van Kozakken Boys, maar heeft nu een contract getekend bij Omonia Aradippou op Cyprus.

De 27-jarige Pires Tavares begon de voorbereiding dus bij het Sparta van trainer Henk Fraser, maar ruim één maand later heeft hij het trainingsveld in Rotterdam verlaten. Voor de linkspoot is het zijn eerste avontuur in het buitenland als profvoetballer.

De geboren Rotterdammer speelde de afgelopen drie seizoenen voor Kozakken Boys en voetbalde verder voor KVVH Ridderkerk, ASWH, Zwaluwen, Nieuwenhoorn, SCO’63 en in de jeugdopleiding van Sparta. Bij Omonia Aradippou ligt hij nu tot juni 2019 vast.

Pires Tavares kende zijn succesvolste periode in Werkendam, want daar maakte hij 24 doelpunten in 99 wedstrijden. Hij greep met Kozakken Boys maar net naast het kampioenschap van de Tweede Divisie; VV Katwijk bleek te sterk. De nieuwe werkgever van Pires Tavares komt overigens uit op het tweede niveau van Cyprus.