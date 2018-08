‘Arsenal maakt miljoenenverlies met uitgaande transfer naar de Serie A’

Lucas Pérez staat voor een vertrek bij Arsenal. De 29-jarige aanvaller werd afgelopen seizoen verhuurd aan Deportivo La Coruña en volgens onder meer Sky Italia gaat de Spanjaard de Londenaren nu definitief verlaten. Naar verluidt is de ervaren spits op weg naar het Fiorentina van trainer Stefano Pioli.

Arsenal had eerder al een overeenstemming bereikt met de Serie A-club over Pérez en nu zou de aanvaller zelf ook zijn jawoord hebben gegeven voor de transfer. Arsenal zou ongeveer acht miljoen euro toucheren met de verkoop, waardoor the Gunners verlies maken op de spits, die momenteel nog tot de zomer van 2020 vastligt in het Emirates Stadium.

De Londenaren betaalden medio 2016 namelijk veertien miljoen euro aan Deportivo om de aanvaller in te lijven. In zijn debuutseizoen in Engeland kon Pérez niet imponeren, met 7 goals en 5 assists in 21 wedstrijden. Arsenal besloot vervolgens om hem tijdelijk terug te laten keren naar Deportivo en nu zou de Premier League-club Pérez definitief uitzwaaien.

Pérez is niet alleen in beeld bij la Viola. Lazio is naar verluidt zeer geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller, die zelf ook wel interesse zou hebben in een transfer naar de Romeinse club, zo gaf hij aan. Pérez zei eerder dat hij het idee om zich bij Lazio aan te sluiten 'leuk' vond. Nu zou de Spanjaard echter gekozen hebben voor een dienstverband bij Fiorentina.