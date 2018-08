Schalke 04 ziet felbegeerde Meyer verkassen naar de Premier League

Max Meyer is speler van Crystal Palace. De Premier League-club meldt via de officiële kanalen dat de middenvelder een driejarig contract heeft getekend bij the Eagles. De 22-jarige Meyer, die transfervrij was na zijn vertrek bij Schalke 04, stond naar verluidt ook in de belangstelling van onder meer Bayern München, TSG Hoffenheim, RB Leipzig, Arsenal en Liverpool.

Schalke wilde dolgraag verlengen met de viervoudig A-international van Duitsland, maar al snel werd duidelijk dat Meyer zelf niet zat te wachten op een verlenging van zijn verbintenis. Meyer speelde tot op heden zijn gehele profcarrière in dienst van Schalke. Bij de Bundesliga-club kwam de middenvelder tot 22 doelpunten en 24 assists in 192 officiële wedstrijden.

Meyer werd aan het einde van het seizoen geschorst door Schalke vanwege een interview met BILD. De middenvelder werd naar eigen zeggen ‘weggepest’ bij de club, aangezien hij zijn contract niet wilde verlengen. Christian Heidel was niet blij met de uitspraken van Meyer, maar volgens de sportief directeur was de ruzie snel bijgelegd. Vorige week wenste Heidel Meyer, ‘een topvoetballer’, nog veel succes in de Premier League.

De voormalig jeugdinternational is de derde zomeraanwinst voor de ploeg van manager Roy Hodgson, na Vicente Guaita (Getafe) en Cheikhou Kouyaté (West Ham United). Naar verluidt is Crystal Palace nog bezig met de komst van onder anderen Jordan Ayew. Mogelijk wordt Jaïro Riedewald betrokken in een ruildeal met Swansea City om de komst van de aanvaller mogelijk te maken. De verdediger zou dat zelf echter niet erg zien zitten.