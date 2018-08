Voormalig Man United-aankoop van 31,5 miljoen duikt op in Turkije

Anderson Luís de Abreu Oliveira, kortweg Anderson, heeft een nieuwe club gevonden. De dertigjarige middenvelder heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Adana Demirspor, dat uitkomt op het tweede niveau van Turkije.

Anderson had zich waarschijnlijk een ander verloop van zijn carrière voorgesteld. Hij stond bij Grêmio immers te boek als een groot talent en na anderhalf jaar voor FC Porto te hebben gevoetbald, werd hij in 2007 voor 31,5 miljoen euro opgepikt door Manchester United. In dienst van the Mancunians kwam de Braziliaan tot meer dan honderd competitiewedstrijden en won hij onder meer vier keer de Premier League en één keer de Champions League.

In het seizoen 2013/14 speelde hij nog even op huurbasis bij Fiorentina, maar in de winter van 2015 tekende Anderson bij Internacional. Hij speelde vijftig wedstrijden voor deze club en kwam ook nog tien maanden op huurbasis uit voor Coritiba. In januari liet Anderson zijn contract in Porto Alegre ontbinden waardoor hij dus transfervrij op zoek kon gaan naar een andere werkgever.

Adana Demirspor, dat getraind wordt door Hakan Kutlu, eindigde vorig seizoen op de veertiende plaats in de 1. Lig. Mavi Simsekler omschrijft Anderson op de officiële website als ‘een ster van de wereld’ en legde eerder deze zomer liefst negentien andere voetballers vast. Ook onder anderen Batuhan Karadeniz, tweevoudig international van Turkije en gewezen toptalent van Besiktas, zit in de selectie van Demirspor.