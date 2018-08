Contract bij Arsenal loopt af: ‘Ik hoop dat hij hier een legende wordt’

Aaron Ramsey staat nog maar voor één seizoen onder contract bij Arsenal. Unai Emery heeft laten weten dat hij graag verder wil met de middenvelder en ook Henrih Mkhitaryan hoopt dat zijn collega snel bijtekent in het Emirates Stadium.

Onder meer Chelsea zou interesse hebben in Ramsey, maar Mkhitaryan zou een langer verblijf van de 53-voudig international van Wales dus toejuichen. “Zijn arbeidsethos is heel erg hoog en iedereen waardeert wat hij op en buiten het veld laat zien. Hij is een ware professional”, steekt Mkhitaryan van wal op de website van the Gunners.

“Het is erg makkelijk om naast hem te spelen, want hij probeert het team altijd overal te helpen: doelpunten maken, assists geven, tackelen, ballen veroveren. Daarom zou ik erg gelukkig zijn als hij bij de club blijft. Hij zit nu al een jaar of tien bij de club en is hier een symbool geworden”, weet de 29-jarige Armeniër.

“Ik zou erg blij zijn als hij een nieuw contract tekent, want hij hoort bij de geschiedenis van Arsenal en ik hoop dat hij de komende jaren een legende kan worden voor Arsenal.” De 27-jarige Ramsey speelde tot dusverre 331 wedstrijden voor de club uit Londen en daarin was hij goed voor 59 doelpunten en 57 assists.