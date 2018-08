Bayern sluit komst begeerde wereldkampioen uit: ‘Er is veel kwaliteit’

Frankrijk wist deze zomer beslag te leggen op de wereldbeker door Kroatië in de finale te verslaan. Op het WK in Rusland deden verschillende spelers van les Bleus van zich spreken, waaronder Benjamin Pavard. De verdediger van VfB Stuttgart wordt al weken in verband gebracht met een transfer naar Bayern München, maar Karl-Heinz Rummenigge verzekert dat de Fransman niet naar der Rekordmeister verkast.

Ook Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en RB Leipzig werden eerder gelinkt met de 22-jarige verdediger, die bij Frankrijk als rechtsback opereerde. Bayern zou volgens de Duitse media de beste papieren hebben om Pavard in te lijven. Onder meer BILD suggereerde dat de Fransman volgend jaar zomer naar Bayern komt, aangezien de verdediger tegen die tijd vanwege een afkoopclausule voor 35 miljoen euro op te pikken is.

Clubvoorzitter Rummenigge verzekert in gesprek met de Duitse boulevardkrant dat de wereldkampioen deze zomer hoe dan ook niet aansluit bij Bayern. "Nee. We hebben Mats Hummels, we hebben Niklas Süle, we hebben Javier Martínez. Zij kunnen allemaal centraal in de verdediging spelen. Dan hebben we nog David Alaba en nog twee jonge spelers, Lukas Mai en Chris Richards. Er is veel kwaliteit.”

Rummenigge, die benadrukt dat Jérôme Boateng bij een goede aanbieding mag vertrekken, sluit de komst van Pavard deze zomer dus uit. De Fransman werd opgeleid door OSC Lille en maakte in de zomer van 2016 voor vijf miljoen euro de overstap naar Stuttgart, toen nog uitkomend op het tweede niveau van Duitsland. Pavard ligt nog tot medio 2021 vast bij die Schwaben.