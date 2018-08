Neymar zwaar onder vuur na incasseren van ‘meer dan 225.000 euro’

Na een periode van contemplatie besloot Neymar onlangs de stilte te doorbreken. De aanvaller van Paris Saint-Germain ging in een reclame van sponsor Gillette in op de kritiek die hem ten deel is gevallen tijdens én na het WK in Rusland. Braziliaanse media geloven weinig van de excuses van de sterspeler en vooral O Globo is kritisch op de geste van Neymar.

"Afdrukken van noppen op de schenen. Een trap in de wervelkolom. Gestamp op de voet. Je kan denken dat ik overdrijf en dat is in sommige gevallen ook zo. Maar de waarheid is dat ik lijd op het veld. Van buitenaf heb je geen idee wat ik doormaak", laat Neymar in de video onder meer weten. "Wanneer ik vertrek zonder de pers te woord te staan, heeft dat niet te maken met het feit dat ik niet tegen mijn verlies kan."

Braziliaanse media vinden het onbegrijpelijk dat Neymar zijn verhaal via een video van een sponsor heeft gedaan. Een bron vertelt aan O Globo dat de dribbelaar 'meer dan 225.000 euro' heeft gekregen voor de video. "De tekst op zich is heel goed, maar Neymar heeft die niet op de juiste manier geïnterpreteerd. Hij had beter zijn best moeten doen om te laten blijken dat hij het echt meent. Hij had met zijn ziel moeten spreken", zo luidt het oordeel van O Globo.

"De nieuwe campagne van Gillette nodigt alle mannen, te beginnen met de ambassadeurs, uit om na te denken over de nieuwe kansen die elke nieuwe dag brengt", zo stelt een woordvoerder van Gillette ter verdediging. "Net zoals vele anderen krijgt Neymar te kampen met uitdagingen, blessures en nederlagen en het doel van Gillette is om alle mannen, zonder uitzondering, te laten nadenken over de kansen om 'een nieuwe man te worden'."