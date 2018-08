‘Riedewald mogelijk herenigd met voormalig Ajacied door ruildeal'

Jaïro Riedewald wordt mogelijk betrokken in een ruildeal. Crystal Palace heeft het gemunt op de komst van Jordan Ayew van Swansea City. De aanvaller degradeerde met the Swans naar de Championship en the Eagles zien in de Ghanees een versterking. Volgens Wales Online en de BBC kan Riedewald de omgekeerde weg bewandelen.

Crystal Palace, dat verwacht dat sterspeler Wilfried Zaha deze zomer geen transfer maakt, zou Ayew graag willen toevoegen aan de selectie. De 47-voudig international, die nog tot medio 2020 vastligt bij de club uit Wales, zou zelf ook wel oren hebben bij een vertrek bij de degradant. Bij een mogelijke deal zou ook Riedewald in beeld komen.

De 21-jarige verdediger kwam vorig jaar zomer over van Ajax, nadat Crystal Palace, dat destijds nog onder leiding stond van Frank de Boer, negen miljoen euro overmaakte aan de Amsterdammers. Het is niet bekend of Riedewald interesse heeft in een overstap naar de Championship-club. Riedewald ligt nog tot medio 2022 vast op Selhurst Park.

Bij Swansea zou Riedewald ploeggenoot worden van onder anderen Leroy Fer, Erwin Mulder en Mike van der Hoorn, eveneens voormalig Ajacied. Tot op heden is Riedewald tot vijftien wedstrijden gekomen in dienst van the Eagles, waarin hij niet wist te scoren. Voor Ajax kwam Riedewald in het verleden tot 93 duels, met 3 doelpunten en 3 assists als resultaat.