Lof voor Robben: ‘Daarvoor is maar één predicaat: wereldklasse!’

Arjen Robben en Franck Ribéry besloten eind vorig seizoen hun handtekening te zetten onder een nieuw contract bij Bayern München. Clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge is nog altijd in zijn nopjes dat de twee routiniers zich tot volgend jaar zomer hebben verbonden aan der Rekordmeister, zo geeft hij aan in gesprek met TZ.

Rummenigge is lovend over het tweetal. “Nee, we hebben de contracten niet per ongeluk verlengd. We hebben gediscussieerd of we een jaar zouden verlengen met een 34-jarige en een 35-jarige. Tegen Juventus en Manchester City (oefenwedstrijden in het kader van de International Champions Cup, red.) heb je gezien wat voor kwaliteit ze nog in huis hebben.”

“De tweede goal tegen City was voorbereid door Franck en afgemaakt door Arjen. Daarvoor is maar één predicaat: wereldklasse! Ik weet zeker dat deze twee dit mogelijk laatste jaar nog willen laten zien dat ze van topkwaliteit zijn. De één is in 2007 bij ons aangesloten, de ander in 2009. Het is geen toeval dat we sindsdien nationaal én internationaal een gigantische stap hebben gezet.”

Robben gaat zijn tiende jaar in bij Bayern. Eerder vertelde de aanvaller dat hij niet heeft getwijfeld over een nieuw seizoen. “Natuurlijk, op het einde van het seizoen ging het mis met een blessure en dat was moeilijk en pijnlijk. Maar over het algemeen heb ik me goed gevoeld dit jaar. Ik ben niet vaker geblesseerd geweest dan andere jaren. Ik wilde daarom door op dit hoge niveau. Geen twijfel.”