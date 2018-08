Begeerde Thibaut Courtois verhoogt druk op Chelsea

Aston Villa hoopt Tammy Abraham aankomend seizoen van Chelsea te kunnen huren. Het is echter nog maar de vraag of dit gaat lukken, aangezien de Londenaren hem liever in de Premier League zouden stallen. (Daily Mail)

De toekomst van Luke Shaw ligt mogelijke in de Bundesliga. VfL Wolfsburg ziet namelijk wel wat in de komst van de linksback, die zijn laatste contractjaar ingaat bij Manchester United. (Daily Mail)

De doelman, die in beeld is bij Real Madrid, heeftformeel laten weten dat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet zal verlengen.