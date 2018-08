‘Terroristen wilden aanslag plegen bij openingswedstrijd in het Camp Nou’

De stad Barcelona werd bijna een jaar geleden opgeschrikt door een aanslag. Een man met een witte bestelbus scheurde over de Ramblas, met als gevolg zestien doden en honderden gewonden. De terreurcel achter de aanslag wilde ook terreuracties plegen in onder meer homo-discotheken, muziektempel Razzmatazz en het Camp Nou, de thuishaven van Barcelona, melden Spaanse media.

De aanslag bij het stadion stond gepland op zondag 20 augustus, enkele dagen na het eerdere incident. Op die datum speelde Barcelona de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen Real Betis. De autoriteiten kwamen erachter dat de leiders van de terreurcel tientallen zoekopdrachten via Google uitvoerden die gerelateerd waren aan het Camp Nou.

Zo wilden de terroristen het schema van die dag bij Barcelona weten, alsook hoe het beste het stadion binnen te komen. Foto's van de voetbaltempel werden gevonden op de telefoon van Mohammed Hichamy, een van de terroristen, zo claimt El Periódico. "Het is goed mogelijk dat ze allemaal hetzelfde wilden bereiken als de terroristen in Parijs", zo stelt een bron.

"Tijdens een wedstrijd van de nationale ploeg van Frankrijk (tegen Duitsland, red.) werd het stadion in Saint-Denis ook opgeschrikt door een aanslag en dit was ook het plan van de terroristen hier", aldus de bron. Daarnaast vertelt een winkeleigenaar in Barcelona dat tenminste twee leden van de terreurcel in zijn winkel zijn geweest om bepaalde producten van Barcelona te kopen, zodat ze zouden overkomen als fans van de Catalaanse grootmacht.