Liverpool laat jongste doelpuntenmaker ooit naar Championship vertrekken

Ben Woodburn gaat Liverpool tijdelijk verlaten. De Merseyside-club stalt de jonge buitenspeler komend seizoen in de Championship bij Sheffield United, zo melden the Reds woensdagmiddag via de officiële kanalen. Zodoende verwelkomt Sheffield weer een aanvaller uit Wales; onlangs vertrok David Brooks naar Bournemouth.

De achttienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelde tot op heden elf wedstrijden voor Liverpool. In november 2016 debuteerde de zevenvoudig A-international van Wales voor de hoofdmacht van de Engelse topclub door in te vallen in het duel met Sunderland. Vlak daarna schreef het talent geschiedenis in de wedstrijd tegen Leeds United.

Woodburn, destijds 17 jaar en 45 dagen, scoorde in het League Cup-duel en werd zodoende de jongste doelpuntenmaker ooit voor Liverpool. Woodburn, die nog tot medio 2022 vastligt op Anfield, kan zaterdag al debuteren, als Sheffield het opneemt tegen Swansea City. Zondag 12 augustus begint het Premier League-seizoen van Liverpool met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.