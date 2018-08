‘Man United vangt met bod van zestig miljoen bot in Santiago Bernabéu’

Mateo Kovacic sprak onlangs de wens om te vertrekken bij Real Madrid uit en volgens recente berichten die circuleren in de Spaanse media is de Kroatische middenvelder nog altijd niet van gedachten veranderd. Manchester United lijkt echter in ieder geval niet de nieuwe werkgever te worden van de verliezend WK-finalist, aangezien een poging van the Red Devils om Kovacic in te lijven volgens Marca op niets is uitgelopen.

De Spaanse sportkrant schrijft woensdag dat de Engelse grootmacht zich onlangs met een bod van zestig miljoen euro in het Santiago Bernabéu heeft gemeld en dat Real Madrid, gezien de vertrekwens van Kovacic, niet geheel afwijzend tegenover een dergelijk bedrag zou staan. De persoonlijke voorkeur van de middenvelder lijkt echter een transfer in de weg te staan.

Kovacic zelf zou namelijk niet naar Old Trafford willen verhuizen omdat hij vindt dat zijn kwaliteiten niet tot hun recht zouden komen in de speelstijl die José Mourinho hanteert. Vlado Lemic, een invloedrijke zaakwaarnemer die door Manchester United in de arm is genomen als tussenpersoon, heeft van de entourage van de 46-voudig international te horen gekregen dat Kovacic Real wil verlaten om elders meer speelminuten te maken, maar dat dit niet bij Manchester United zal zijn.

Julen Lopetegui heeft de hoop op een langer verblijf van de 24-jarige middenvelder overigens nog niet helemaal opgegeven. Kovacic zal zich na een vakantie deze week weer bij de Koninklijke melden en de nieuwe trainer zal hem er dan van proberen te overtuigen dat hij volgend seizoen een belangrijke speler zal worden voor Real Madrid. Of dit echter voldoende is om de Kroaat, die nog vastligt tot medio 2021 en verder in de belangstelling zou staan van onder meer Manchester City, Bayern München, Chelsea en AS Roma, te overtuigen is nog maar de vraag.