‘Relatie Mourinho en Martial bereikt dieptepunt met boete van 202.000 euro’

De relatie tussen José Mourinho en Anthony Martial heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De Fransman verliet de oefentrip van Manchester United halverwege om aanwezig te zijn bij de geboorte van zijn tweede kind. Martial heeft nu de afgelopen acht dagen niet getraind, tot woede van Mourinho.

Als het aan de manager van Manchester United had gelegen, was Martial nog teruggekeerd naar de Verenigde Staten om de oefentrip af te maken en de laatste twee wedstrijden te spelen. De Franse aanvaller bleef echter in Engeland, maar heeft zich ook niet op het trainingscomplex van United gemeld. Om die reden heeft Martial volgens de Daily Mirror een boete van 202.000 euro ontvangen, twee keer zijn weeksalaris.

Het is geen geheim dat Mourinho de Fransman liever kwijt dan rijk is. De Portugees vindt dat Martial mentaal niet sterk genoeg is om onder hem te spelen. Manchester United wil echter een bedrag van 78 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller en daar wil voorlopig nog geen enkele club aan voldoen. Bovendien moeten the Red Devils dan op zeer korte termijn een vervanger zien te vinden, wat praktisch onmogelijk wordt geacht.

Op de persconferentie na afloop van het duel met Real Madrid (2-1 winst) werd Mourinho gevraagd of Martial nog onderdeel van zijn selectie zal zijn als Manchester United terugkeert in Engeland. “Ik weet het niet”, antwoordde Mourinho. Toen journalisten vroegen of Martial zou vertrekken bij the Red Devils, speelde de oefenmeester de vraag door naar de aanwezige perschef van Manchester United.