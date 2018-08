Tottenham wil 50 miljoen betalen voor eerste aanwinst

De Londenaren hopen de aanvaller voor vijftig miljoen euro over te kunnen nemen van stadsgenoot Crystal Palace.

(The Sun)

Unai Emery zou bij Arsenal graag willen beschikken over Steven Nzonzi. De trainer is echter al door zijn transferbudget heen, waardoor Aaron Ramsey mogelijk wordt verkocht om de benodigde 28 miljoen euro binnen te krijgen. (Daily Mail)

De definitieve overstap van Ademola Lookman naar RB Leipzig bevindt zich in de afrondende fase. De aanvaller wil graag zelf in Duitsland blijven en levert Everton een dikke 22 miljoen euro op. (Sportbuzzer)