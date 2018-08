FC Utrecht slaat volgende slag met nieuw contract voor ‘publiekslieveling’

David Jensen heeft zijn contract bij FC Utrecht verlengd, zo melden de Domstedelingen woensdagochtend via de officiële kanalen. De Deense sluitpost heeft zijn handtekening gezet onder een tot medio 2021 doorlopende verbinding. Jensen kwam in 2016 over van FC Nordsjaelland en stond tot nu toe 53 keer onder de lat voor FC Utrecht. In die wedstrijden wist hij zeventien keer de nul te houden.

“David is iemand die ontzettend ambitieus is en dat past bij ons. Sinds zijn komst naar FC Utrecht is hij uitgegroeid tot een vaste waarde en publiekslieveling. Wij zijn er, evenals David, van overtuigd dat er nog rek zit in zijn kwaliteiten en dat hij zich in Utrecht en de Eredivisie verder kan ontwikkelen. Dat wij in deze fase van het seizoen al zijn aflopende overeenkomst kunnen verlengen, is een plus”, legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam uit.

Jensen toont zich eveneens opgetogen met de verlenging en geeft aan dat de sfeer bij de club ‘geweldig’ is: “Als ik terugdenk aan de afgelopen jaren, dan denk ik dat mijn spel erg verbeterd is. Zo wil ik doorgaan. Aan de Utrecht-supporters: jullie weten hoeveel jullie voor ons betekenen. We hebben jullie allemaal nodig. Jullie zijn er elk weekend om ons te steunen, blijft dat ook doen.” Het nieuwe contract voor de sluitpost is de derde grote slag voor FC Utrecht in drie dagen. Eerder versterkte de club van trainer Jean-Paul de Jong zich al met Emil Bergström en Nicolas Gavory.