VIDEO - Tottenham wint dankzij fraaie poeier met miniem verschil van Milan

Tottenham Hotspur heeft in Minnesota met minimaal verschil afgerekend met AC Milan. Dankzij een doelpunt van Georges-Kevin N'Koudou waren the Spurs, waar Michel Vorm onder de lat begon, met 1-0 te sterk voor de Italianen. Daarmee zit het toernooi om de International Champions Cup er voor de Engelsen op, na een 4-1 overwinning op AS Roma en een 2-2 gelijkspel tegen Barcelona (dat na strafschoppen won).