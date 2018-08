VIDEO - Barcelona incasseert in laatste kwartier drie treffers tegen AS Roma

Dankzij een ijzersterk laatste kwartier heeft AS Roma de wedstrijd tegen Barcelona op de International Champions Cup winnend af weten te sluiten. In de 77e minuut leidde Barça nog met 2-1, maar uiteindelijk wisten de Romeinen deze stand om te buigen in een 2-4 overwinning. Kevin Strootman, Justin Kluivert en Jasper Cillessen verzorgden de Nederlandse inbreng tijdens het duel in AT&T Stadium van Arlington.