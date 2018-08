Twente hengelt ‘karakterspeler’ binnen: ‘Was drie jaar geleden al in beeld’

FC Twente heeft zich versterkt met Ricardo Ferreira da Silva, kortweg Ricardinho. Via de officiële kanalen maakt de club uit Enschede bekend dat de 33-jarige Braziliaanse vleugelverdediger een eenjarig contract heeft ondertekend. Ricardinho speelde afgelopen seizoen in het shirt van het Engelse Oxford United.

Ricardinho speelde één seizoen in Engeland, waar hij in de League One tot 36 wedstrijden kwam. Oxford United had de Braziliaan een jaar eerder overgenomen van FK Gabala. De vleugelverdediger had op dat moment tweëenhalf jaar in Azerbeidzjan achter de rug. Verder speelde Ricardinho in het shirt van het Zweedse Malmö FF, terwijl hij in zijn thuisland uitkwam voor Coritiba FC en Atlético Mineiro.

“Het is goed dat we deze ervaren speler in de groep hebben. Ricardinho was drie jaar geleden al in beeld om naar FC Twente te komen. Een echte karakterspeler, die afgelopen seizoen bijna alles heeft gespeeld”, laat technisch directeur Ted van Leeuwen weten op de website van FC Twente. Ricardinho moet voor de positie van linksback de concurrentie aangaan met Michaël Maria, die in januari werd overgenomen van Erzgebirge Aue.

FC Twente versterkte zich eerder al met onder meer Aitor Cantalapiedra, Wout Brama, Tim Hölscher, Xandro Schenk, Matt Smith en Ulrich Bapoh. De Tukkers oefenen nog tegen Göztepe SK en Al-Taawon, alvorens het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op 17 augustus wordt afgetrapt met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.