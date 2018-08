‘Real Madrid wacht af na lauwe reacties uit Londen en Liverpool’

Real Madrid zag Cristiano Ronaldo alweer enkele weken geleden naar Juventus vertrekken en heeft zodoende een hoop doelpunten ingeleverd. Vooralsnog is de Koninklijke er niet in geslaagd om een vervanger aan te trekken voor de Portugese superster en het is nog maar de vraag of dat in de huidige transferperiode gaat lukken. El País weet namelijk te melden dat de zoektocht van de Champions League-winnaar, tot onvrede van trainer Julen Lopetegui, vooralsnog niet over rozen gaat.

Kylian Mbappé, die vorig jaar ook al in beeld was, en Neymar waren volgens de Spaanse krant de belangrijkste doelwitten voor een megatransfer naar Madrid, maar lijken doordat de twee onder contract staan bij grootmacht Paris Saint-Germain voorlopig onhaalbaar. Voorzitter Florentino Pérez zou nog wel blijven azen op een toekomstige transfer van Neymar, al begint er binnen de hogere rangen van de club steeds meer twijfel te ontstaan over de Braziliaan.

Real wendde zich vervolgens tot de Premier League, waar Tottenham Hotspur-spits Harry Kane en Mohamed Salah van Liverpool werden gezien als twee spelers die de 44 doelpunten die Ronaldo afgelopen seizoen maakte, in ieder geval deels, konden opvangen. Salah was echter duidelijk en verlengde zijn contract op Anfield, terwijl Kane onverschillig reageerde. Tottenham Hotspur liet de Spaanse grootmacht daarnaast weten dat er, als de goalgetter bewust aan zou sturen op een transfer, niet voor minder dan driehonderd miljoen euro zaken kon worden gedaan.

Eden Hazard staat wel open voor een transfer naar het Santiago Bernabéu en zou aankomend seizoen graag in het wit willen spelen. Pérez is echter naar verluidt niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van de Belgisch international, die daarnaast minstens 160 miljoen euro moet kosten. Als Real na 9 augustus, de dag dat de transferperiode in de Premier League op slot gaat, nog zaken wil doen, komt daar nog eens twintig procent van dat bedrag bij, aangezien Chelsea dan geen vervanger meer kan halen. “Ze hebben ons verteld dat ze Chelsea niet dwars willen zitten”, wordt een bron rond Hazard geciteerd door El País.

Een plan om James Rodríguez eerder terug te halen van zijn verhuurbeurt bij Bayern München stuitte daarnaast eveneens op verzet van der Rekordmeister, dat hem tot en met de zomer van volgend jaar voor 42 miljoen euro definitief in kan lijven. Van een idee om Bayern veertig miljoen extra te betalen voor de Colombiaan werd al snel afgestapt, waardoor hij aankomend seizoen vrijwel zeker in de Allianz Arena zal spelen. De kans dat Real deze zomer door de eerdere tegenslagen afwacht en zijn geld spaart voor een klapper in een van de aankomende transferperiodes wordt daardoor volgens El País met de dag groter.