Van Geel: ‘We kunnen ons permitteren een prima doelman te laten vertrekken’

Brad Jones verlaat Feyenoord per direct voor een dienstverband bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. De 36-jarige Australische doelman zegt op de website van de Rotterdammers dat hij louter met ‘goede gevoelens’ terugkijkt op zijn periode in De Kuip. Het contract van Jones bij Feyenoord liep nog tot medio 2019.

“Mijn gezin en ik hebben een geweldige tijd gehad in Rotterdam en bij de club. Ik koester vele mooie herinneringen, maar uiteraard zal ik vooral het veroveren van de landstitel en de huldiging op de Coolsingel nooit vergeten. Ik wens de club en de staf en selectie alle goeds toe voor de toekomst”, zegt Jones, die in het Midden-Oosten volgens De Telegraaf een ‘miljoenensalaris’ gaat opstrijken.

“Brad heeft het hier fantastisch gedaan en is nog steeds een keeper van topniveau”, laat technisch directeur Martin van Geel weten. Jones stond sinds de zomer van 2016 onder contract bij Feyenoord en won met de Rotterdammers de landsitel, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. “We kunnen ons permitteren een prima doelman te laten vertrekken, omdat we met Justin Bijlow, Kenneth Vermeer, die gelukkig weer fit is, en Ramón ten Hove nog steeds over een prima keepers-selectie beschikken.”

“Bovendien creëren we zo ruimte in ons salarisbudget en uiteraard zullen we ons blijven oriënteren op de markt”, besluit Van Geel. Volgens Voetbal International zou Feyenoord Joris Delle gepolst hebben voor de opvolging van Jones. De 28-jarige Franse sluitpost zit na zijn vertrek bij NEC zonder club. Het lijkt erop dat Vermeer en Bijlow gaan uitmaken wie de eerste doelman bij Feyenoord gaat worden.