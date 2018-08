‘Het verbaast mij dat Blind zich heeft laten verleiden tot die uitspraak’

Daley Blind deed onlangs een oproep aan Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, om Ajax bij een eventueel kampioenschap te huldigen op het Museumplein. Arnold Bruggink vindt het niet handig dat de aankoop van de Amsterdammers deze uitspraak heeft gedaan, zo schrijft hij in zijn column in Voetbal International.

“Het verbaast mij dat een ervaren rot als Blind zich heeft laten verleiden tot de uitspraak dat Ajax bij een kampioenschap weer eens moet worden gehuldigd op het Museumplein. Natuurlijk heeft hij een veel langer interview gegeven, maar uitgerekend die ene opmerking wordt er dan weer uitgelicht”, schrijft Bruggink. Hij stelt dat Blind zich de impact van de uitspraak had moeten realiseren.

“De Telegraaf en het Algemeen Dagblad maakten er direct een prominent bericht van en vanaf dat moment word je door zo’n uitspraak achtervolgd. Zie eerst maar eens de voorronde van de Champions League te overleven. Word eerst maar eens kampioen voor je je druk gaat maken over de huldiging”, vervolgt de analist en columnist. Bruggink is wel van mening dat Ajax de ‘torenhoge favoriet’ is voor de landstitel.

“De club heeft on-Nederlands veel geld in nieuwe spelers geïnvesteerd en met Dusan Tadic en Daley Blind rechtstreeks spelers vanuit de rijke Premier League gehaald. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Over een paar jaar zijn Tadic en Blind bovendien de dertig gepasseerd en hebben ze nauwelijks nog restwaarde. Ajax heeft dus geïnvesteerd in pure en vooral directe kwaliteit”, besluit Bruggink. Ajax moet eerst woensdagavond de volgende voorronde van de Champions League zien te bereiken. In Oostenrijk verdedigen de Amsterdammers een 2-0 voorsprong tegen Sturm Graz.