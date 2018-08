Mourinho strooit plotseling met complimenten: ‘Zij waren fenomenaal’

José Mourinho klaagde afgelopen week steen en been over het feit dat hij het tijdens de oefentrip van Manchester United in de Verenigde Staten moet stellen met een incomplete selectie. Na afloop van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Real Madrid was de Portugees plotseling een stuk positiever en strooide hij met complimenten.

“Dit resultaat verandert niets aan mijn mening. Mijn professionals zijn gedurende deze trip geweldig geweest, omdat we tegen hele goede tegenstanders hebben gespeeld. Er zijn hier maar een paar volwassen spelers, de rest zijn jeugdspelers. Zij zijn heel erg jong. Dat heeft ermee te maken dat de Onder-23 gedegradeerd is en een niveau lager speelde, waardoor dat team weinig kwaliteiten heeft”, zegt Mourinho op de website van Manchester United.

“Dan breng ik liever hele jonge spelers mee. Er stonden nu ook een aantal jongens van zestien jaar oud op het veld”, vervolgt de manager van Manchester United. “Jongens als Herrera, Bailly, Darmian en Mata waren fenomenaal. Het resultaat verandert niets aan het feit dat ik weet dat ik op hen kan rekenen. Deze jongens zijn professionals en ze geven alles voor de club. Ook buiten het veld hebben ze zich ware professionals getoond.”

“In tactisch opzicht ben ik niks opgeschoten. Ik wist al wat Herrera kan, wat Mata kan en wat Sánchez kan. De jonge spelers hebben nog tijd nodig om te groeien, maar ik weet dat al mijn spelers alles gegeven hebben. Dat hebben we in de laatste vijftien minuten kunnen zien, toen ze tegenover Kroos, Asensio en Isco kwamen te staan. Ze hebben alles gegeven voor een positief resultaat, maar in tactisch opzicht zegt het weinig. Ik heb gewoon alle spelers gebruikt die beschikbaar waren en heb het team zo goed mogelijk geprobeerd te organiseren”, concludeert Mourinho.

“Ik had met Bailly slechts één centrumverdediger, waardoor ik met drie verdedigers ben gaan spelen. Fosu-Mensah en McTominay zijn geen centrumverdedigers, maar we hebben geprobeerd om ze georganiseerd te laten spelen. Het is niet zo dat ik bezig was met de formatie in de Premier League”, stelt de oefenmeester. “We hebben gelijkgespeeld tegen AC Milan en gewonnen van Real Madrid. Tegen Liverpool had het team het moeilijk en kwam de scheidsrechter net uit een honkbalwedstrijd, dus ik denk dat we de best mogelijke resultaten hebben behaald.”