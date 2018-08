‘Zwaar geblesseerde Sandler moet Manchester City-debuut voorlopig uitstellen’

Manchester City verzekerde zich in januari al van de diensten van Philippe Sandler, maar het lijkt erop dat the Citizens voorlopig geen beroep kunnen doen op het talent. De Stentor meldt woensdag namelijk dat de verdediger tijdens de laatste competitiewedstrijd van PEC Zwolle (een 6-0 nederlaag tegen AZ) een knieblessure heeft opgelopen die zwaarder blijkt dan gedacht.

De jeugdinternational sukkelde voor die wedstrijd al even met problemen aan zijn knie en raakte in het duel met de Alkmaarders echt geblesseerd aan het gewricht. De regionale krant stelt nu dat beide clubs in eerste instantie de ernst van het probleem niet in de gaten hadden. PEC bracht destijds naar buiten dat Sandler een scheurtje in de meniscus had opgelopen, maar niet onder het mes hoefde.

Manchester City stuurde de nieuwkomer echter in de vakantie naar Barcelona, waar hij een paar weken na de eerdere diagnose toch werd geopereerd. Door die ingreep eind mei ging Sandler plots een revalidatietraject van vijf à zes maanden in, waardoor het nog maar de vraag is of hij dit kalenderjaar nog zijn debuut kan maken voor zijn nieuwe werkgever.

Sandler werd dinsdag officieel gepresenteerd door the Citizens, die verder met geen woord hebben gerept over een blessure, terwijl PEC eveneens geen mededelingen heeft gedaan. De stopper is met een transfersom van minimaal 2,5 miljoen euro, een bedrag dat door mogelijke bonussen nog kan verdubbelen, de duurste uitgaande transfer ooit van de Blauwvingers. Dat record stond eerder nog op naam van Ben Rienstra, die drie jaar geleden voor 1,5 miljoen naar AZ vertrok.