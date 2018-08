Klopp legt transferbeslissing uit: ‘Een dergelijke voetballer bestaat niet’

Jürgen Klopp is blij dat niet één van de nieuwkomers in de selectie van Liverpool de druk voelt om de directe vervanger van Philippe Coutinho te moeten zijn. De Braziliaan vertrok in januari voor maximaal 160 miljoen euro naar Barcelona. Alhoewel de Merseyside-club het middenveld met Fabinho en Naby Keïta versterkte, en verder Alisson en Xherdan Shaqiri werden aangetrokken, haalde Liverpool geen vervanger voor Coutinho, of schakelde men over op een alternatief toen Nabil Fekir van Olympique Lyon niet haalbaar bleek.

Klopp benadrukt dat Liverpool nimmer een directe vervanger voor Coutinho heeft gezocht, omdat ‘een dergelijke voetballer niet bestaat’. “Je kan Coutinho niet vervangen met exact dezelfde voetballer”, benadrukt Klopp, die in januari een deel van de Coutinho-miljoenen al aan de komst van Virgil van Dijk spendeerde. “Hij is Coutinho. Een voetballer met een bepaalde manier van spelen en tactisch gezien een geweldige voetballer. Hij kan aan de zijkanten spelen, als nummer tien, als nummer acht. Echt geweldig.”

“Ik wil niet een van mijn spelers zodanig positioneren dat mensen constant zullen zeggen: hij is de vervanger van Coutinho. Ik herhaal, een dergelijke voetballer bestaat ook niet.” Na het vertrek van Coutinho werkte Liverpool een sublieme tweede seizoenshelft af: the Reds eindigden als vierde en sloten het seizoen als verliezend Champions League-finalist af. Klopp vraagt zich hoe de eindstrijd in Kiev zou zijn verlopen als hij nog over Coutinho had kunnen beschikken. “Ik denk dat de grootste prestatie in de tweede seizoenshelft het feit was dat we niet teveel over Phil hoefden te praten.”

“Dat was in januari nog niet duidelijk. Hoe konden we dat weten? Als we nog steeds Phil hadden gehad, had hij in de finale van de Champions League gespeeld. Dan hadden we na de blessure van Mohamed Salah ervoor kunnen kiezen om Phil op links te zetten, Sadio Mané aan de andere kant van het veld en een middenvelder erin kunnen brengen. Dan is het een ander verhaal. Dat ws mooi geweest, maar hij was er niet en we wensen hem veel succes.”

“We hoeven Phil niet te vervangen. We moeten een selectie voor komend seizoen maken. Op de transfermarkt is geen look-a-like van Coutinho beschikbaar. Absoluut niet. Maar er zijn heel veel goede spelers en we hebben er een paar gehaald.” Liverpool start het nieuwe seizoen in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.