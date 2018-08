Van der Vaart: ‘Geen geheim dat ik graag zou terugkeren in een leuke functie’

Rafael van der Vaart trainde afgelopen weken mee bij PEC Zwolle, maar lijkt terug te keren naar Denemarken. De 35-jarige middenvelder gaat waarschijnlijk aan de slag bij Esbjerg fB, uitkomend op het het hoogste niveau. In gesprek met Mokum Magazine maakt de 109-voudig international er geen geheim van na zijn carrière in een ‘leuke functie’ te willen terugkeren bij Ajax.

“Ik ben nog steeds voetballer, dus zelf ben ik daar nog niet echt mee bezig. Dat neemt niet weg dat Ajax mijn club is en ik er geen geheim van maak dat ik op een dag graag zou terugkeren in een leuke functie. Maar laat ik eerst mijn trainersdiploma’s halen en daarna zien we wel weer verder”, zegt Van der Vaart, die na zijn vertrek bij FC Midtjylland zonder club zit. De middenvelder liet Ajax in 2005 achter zich voor een dienstverband bij Hamburger SV.

“Ooit had ik maar één droom: in het eerste van Ajax voetballen. Echte toptalenten hebben volgens mij nog steeds diezelfde droom en blijven graag zo lang mogelijk bij Ajax”, stelt de middenvelder, die zich al eens openlijk verbaasde over het feit dat spelers al op jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken. “Ik weet natuurlijk niet wat er zich allemaal heeft afgespeeld achter de schermen. Wat ik zelf nog wel eens zag, was dat voetballers die jong vertrokken zich soms tekort voelden gedaan omdat ze niet als beste werden gezien, of niet de waardering kregen.”

“Soms was dat terecht en soms ook niet. Ik kan ernaast zitten, maar ik vind het onwijs jammer dat iemand als Justin Kluivert is weggegaan. Ik had hem nog wel een paar seizoenen bij Ajax willen zien ontwikkelen. AS Roma is een fantastisch mooie club, maar het is geen Real Madrid en ik hoop wel dat hij dat niveau nastreeft”, besluit Van der Vaart.