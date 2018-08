Poulsen adviseert Ajax: ‘Dan ontploft het stadion en wordt het lastig’

Ajax verdedigt woensdagavond in de Merkur Arena een 2-0 voorsprong tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. De Amsterdammers hebben een goede uitgangspositie om de volgende voorronde van de Champions League te bereiken, zo beaamt Christian Poulsen. De oud-middenvelder van Ajax stelt dat de ploeg van trainer Erik ten Hag de heenwedstrijd ‘moet vergeten’.

“Vergeet de eerste wedstrijd, doe alsof die nooit is gespeeld, wees agressief en wil ook dit duel winnen”, zegt Poulsen in gesprek met De Telegraaf. De Deense middenvelder speelde tussen 2012 en 2014 voor Ajax en gaf in die periode eens een 2-0 voorsprong in Europees verband uit handen. In 2013 wonnen de Amsterdammers in eigen huis de heenwedstrijd met 2-0 van FCSB, voorheen Steaua Boekarest, waarna het in de return alsnog misging.

“Van de wedstrijd in Roemenië weet ik nog dat wij verzuimden te scoren. Het Ajax van nu heeft de kwaliteiten om dat wél te doen. Zorg dat Sturm Graz niet als eerste scoort, want dan ontploft het stadion en wordt het nog lastig. Maakt Ajax het eerste doelpunt, dan is het klaar”, benadrukt de oud-middenvelder. Poulsen heeft vertrouwen in een goede afloop en stelt dat Ajax een goede uitgangspositie heeft.

“Maar vooral omdat Ajax er met Dusan en Daley twee uitstekende spelers, met de juiste leeftijd, bij heeft gekregen. Blind was in mijn tijd samen met Siem de Jong, Christian Eriksen en Niklas Moisander al heel belangrijk in de groep. Hij zal onderschatting nooit tolereren. Dusan en hij zullen het topsportklimaat bij Ajax nóg verder aanscherpen”, besluit Poulsen. Sturm Graz en Ajax trappen woensdagavond om 20.30 uur af in de Merkur Arena.