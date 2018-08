VIDEO - Real Madrid gaat in Miami onderuit tegen Manchester United

De eerste oefenwedstrijd van Real Madrid is meteen in een nederlaag geëindigd. Manchester United was in Miami in het kader van de International Champions Cup een maatje te groot voor het team van de officieus debuterende Julen Lopetegui: 2-1. Het was voor de Champions League-winnaar tevens de eerste wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo, maar de achttienjarige Vinicius Júnior liet in de eerste helft een uitstekende indruk achter.

