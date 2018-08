Barcelona ondergaat wéér ‘Romantada’ met drie tegengoals in negen minuten

Barcelona leek woensdagavond in de International Champions Cup op weg naar een minimale zege op AS Roma. Het team van Ernesto Valverde gaf de wedstrijd in het AT&T Stadium van Arlington echter volledig uit handen en zag hoe de Italianen een 2-1 achterstand in slechts negen minuten tijd ombogen in een 2-4 overwinning. Alle ogen in Texas waren gericht op Malcom, die AS Roma in extremis teleurstelde en voor Barcelona tekende.

Barcelona verscheen in een basiself met onder meer Jasper Cillessen, Malcom, Arthur, Nelson Semedo en Clément Lenglet. Bij AS Roma maakte Robin Olsen zijn officieuze debuut, terwijl Daniele De Rossi, Edin Dzeko, Kostas Manolas, Kevin Strootman, Florenzi, Lorenzo Pellegrini en Justin Kluivert voor een sterk Romeins basiselftal zorgden. Binnen een minuut had Barcelona al op 1-0 kunnen staan, maar een schot van Munir El Haddadi ging via de hand van Olsen net naast de verkeerde kant van de paal.

Vijf minuten later verscheen alsnog de 1-0 op het scorebord. Rafinha combineerde met El Haddadi en schoot de bal achter Olsen. De Zweed voorkwam niet veel later dat Malcom voor de 2-0 zorgde. Tegen de verhouding in kwam AS Roma tien minuten voor rust op gelijke hoogte: na voorbereidend werk van Kluivert aan de zijkant rondde Stephan El Shaarawy in het strafschopgebied af. Vier minuten na rust nam Barcelona weer de leiding: Malcom tikte de bal in een leeg doel na een pass van Ballou Tabla.

Met nog twaalf minuten op de klok gaf Barcelona het duel volledig uit handen, net als in de kwartfinales van de Champions League van afgelopen seizoen. Cillessen had geen antwoord op een inzet van Alessandro Florenzi en niet veel later werd hij ook door een laag schot van Bryan Cristante verslagen. Vier minuten voor tijd verscheen de eindstand op het scorebord: Perotti verzilverde een door Patrik Schick veroverde strafschop.