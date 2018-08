Tottenham Hotspur en Vorm weten in U.S. Bank Stadium raad met AC Milan

Tottenham Hotspur heeft de International Champions Cup afgesloten met een overwinning. Na een 4-1 zege op AS Roma en een 2-2 gelijkspel tegen Barcelona (dat na strafschoppen zegevierde) was het team van Mauricio Pochettino woensdag in Minnesota een maatje te groot voor AC Milan. Georges-Kevin N'Koudou zorgde in het U.S. Bank Stadium voor het klassenverschil: 1-0. Michel Vorm verdedigde voor rust het doel van de Londenaren.

In de eerste onderlinge ontmoeting sinds de achtste finales van de Champions League-editie van 2010/11 kende AC Milan een goede start. Vorm moest in actie moest komen op een kopbal van Patrick Cutrone, terwijl de goed spelende Suso evenmin met het hoofd kon scoren. Tottenham trad zonder onder meer Harry Kane en Dele Alli aan en was in de eerste 45 minuten niet in staat om de Italianen te verontrusten.

Na de onderbreking maakte Alen Halilovic zijn officieuze debuut als Rossonero en kwam ook Gianluigi Donnarumma binnen de lijnen. Nog geen twee minuten later lag het leer al achter de doelman: N'Koudou schoot de bal hoog in het doel. Vorm was in de rust vervangen door Paulo Gazzaniga, die al snel in actie moest komen om Franck Kessie het scoren te beletten, terwijl een vrije trap van Hakan Calhanoglu net naast ging.

Pochettino bracht Christian Eriksen en Heung-min Son na ruim een uur spelen het veld in, maar het grootste gevaar van de Londenaren was van N’Koudou afkomstig. Donnarumma stond echter niet toe dat de aanvaller de score verdubbelde. In de extra tijd had José Mauri plotseling de 1-1 op zijn schoen, maar hij mikte vanaf de rand van het strafschopgebied naast het doel van de Engelsen.