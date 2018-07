‘Zaakwaarnemers van Modric geven Internazionale groen licht’

Internazionale wil Luka Modric overnemen van Real Madrid, zo verzekeren onder meer Sky Italia en La Gazzetta dello Sport in de nacht van dinsdag op woensdag. De directie van de Serie A-club zou deze week contact hebben gezocht met het management van de Kroatisch A-international, die formeel een transferclausule van een half miljard euro heeft. De belangenbehartigers zouden naar verluidt een verrassende transfer naar Milaan niet bij voorbaat hebben uitgesloten.

Piero Ausilio, technisch directeur van Inter, zou achter de schermen reeds bezig zijn om Real Madrid ervan te overtuigen om medewerking te verlenen aan een transfer. De gesprekken verlopen echter moeizaam, maar in Milaan gelooft men in een goede afloop. Het hoge salaris van Modric, een slordige zeven miljoen euro op jaarbasis, is een ander obstakel.

Inter wordt ook al lange tijd met Arturo Vidal in verband gebracht, maar het is nog altijd wachten op witte rook rondom de middenvelder van Bayern München. Italiaanse media suggereren dat Inter eerst wil polsen of de eventuele komst van Modric naar het Giuseppe Meazza reëel is, alvorens men groen licht over de Chileens international geeft.

Modric, 32 jaar, maakte medio 2012 voor minimaal dertig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid, waar hij nog tot medio 2020 op de loonlijst staat. Met het eventuele aantrekken van Modric heeft Inter een antwoord op de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus. Bij Inter zou Modric landgenoten als Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Sime Vrsaljko treffen. Laatstgenoemde is voor minimaal 6,5 miljoen euro gehuurd van Atlético Madrid en kan daarna voor 17,5 miljoen euro worden overgenomen.