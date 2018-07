‘Brad Jones verlaat Feyenoord per direct’

De wegen van Brad Jones en Feyenoord gaan zeer waarschijnlijk scheiden. Volgens de NOS is de doelman dinsdagochtend medisch gekeurd in Portugal en gaat hij voor twee jaar met een optie voor nog twee seizoenen tekenen bij het Saudische Al-Nasr. De belangstelling voor Jones speelde al tijdens het afgelopen WK en werd na de uitschakeling van Australië concreet.

Giovanni van Bronckhorst zal deze week bepalen wie de eerste doelman van Feyenoord zal worden. Het lijkt erop dat Jones de keuze van de oefenmeester voor wilde zijn. Van Bronckhorst had de keuze uit Justin Bijlow en Jones, al is de geblesseerde Kenneth Vermeer voor later ook nog een optie.

De 36-jarige Jones was de voorbije twee seizoenen de eerste keuze onder de lat. De club uit Rotterdam won in 2016/17 voor het eerst in achttien jaar de landstitel en daarin vervulde de Australische routinier een belangrijke rol. Vorig seizoen was Jones echter wisselvalliger. Feyenoord heeft volgens De Telegraaf met Jones overeenstemming bereikt over ontbinding van zijn contract. Hij gaat bij Al-Nasr volgens het dagblad 'een miljoenencontract' ondertekenen.

Volgens het weekblad wil Feyenoord het gat dat Jones achterlaat dichten met een nieuwe derde doelman, achter Bijlow en Vermeer. De keuze valt mogelijk op de clubloze Joris Delle, die al gepolst zou zijn. De 28-jarige Fransman vertrok eerder deze zomer bij NEC.