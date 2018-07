De Laurentiis moet wederopstanding verzorgen: ‘Hij is geschift, maar oprecht’

Aurelio De Laurentiis gaat zich ontfermen over de wederopstanding van Bari. De voorzitter van Napoli is aangesteld als de nieuwe eigenaar van de Zuid-Italiaanse club, die twee weken geleden officieel failliet werd verklaard. Bari maakt een doorstart in de Serie D, de hoogste amateurcompetitie. Burgemeester Antonio Decaro heeft De Laurentiis dinsdag aangewezen als de nieuwe eigenaar.

Door het faillissement was Bari niet in staat om zich opnieuw in te schrijven voor de Serie B, waarin i Galletti vorig seizoen als zevende eindigden. De contracten van alle spelers waren plots niet meer geldig, waardoor ze transfervrij kunnen vertrekken. Volgens de Italiaanse wet mag de burgemeester van een stad een nieuwe eigenaar aanwijzen in het geval van een faillissement. De club kan dan een doorstart maken en mag de clubgeschiedenis 'behouden', maar moet wel onder een nieuwe naam door het leven. Hetzelfde gebeurde in 2015 met Parma, dat een doorstart maakte als Parma Calcio 1913 en inmiddels terug is in de Serie A.

De Laurentiis en Claudio Lotito, de voorzitter van Lazio, waren de voornaamste kandidaten om de nieuwe club leiding te geven. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de flamboyante preses van Napoli. "Ik heb met iedereen gesproken: fans, voorzitters, bedrijven en directeurs", aldus burgemeester Decaro dinsdagavond op een persconferentie. "Het proces was een succes, want elf personen hebben zich gemeld met een bod. Dat had ik niet verwacht. Ik wil iedereen bedanken die betrokken was bij het proces. De keuze was uiteindelijk volledig de mijne."

Decaro koos De Laurentiis vanwege diens 'financiële armslag' - de multimiljonair is een prominente filmproducent in Italië. "Hij is bovendien competent als sportman. Hij is degene met wie ik tijdens de gesprekken het vaakst ruzie maakte. Ik had mijn verzoeken en dat leidde tot confrontaties. Hij heeft geen makkelijk karakter, maar als iemand zo in discussie gaat, dan is het een oprecht persoon. Een beetje geschift, wellicht, maar oprecht. Nu zit mijn werk erop en ben ik weer fan. We beginnen nu in de Serie D op velden van steen en aarde, en ik ga wedstrijden bekijken."

De Laurentiis heeft ervaring met een dergelijke situatie, want hij richtte Napoli in 2004 op als Napoli Soccer na het faillissement va die club. In 2006 herkreeg men de naam Società Sportiva Calcio Napoli, zoals ook het voormalige Fiorentina Viola 'gewoon' weer Fiorentina werd. Mocht Bari erin slagen om de Serie A te bereiken, dan schrijven de regels voor dat De Laurentiis een van beide clubs moet verkopen.