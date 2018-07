Rummenigge pakt Özil aan: ‘Nooit bekritiseerd om zijn Turkse afkomst’

Karl-Heinz Rummenigge heeft in gesprek met Sport Bild uitgehaald naar Mesut Özil. De middenvelder van Arsenal bedankte na het WK voor de nationale ploeg en beklaagde zich bij zijn uitleg over ‘racisme en respectloosheid’, nadat hij op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Nadat eerder al Bayern München-voorzitter Uli Hoeness harde kritiek uitte op Özil, worden zijn woorden nu kracht bijgezet door Rummenigge.

"Nu verbergt hij zijn schijtoptredens achter deze foto. Zijn 35 miljoen follower boys, die natuurlijk niet bestaan in de echte wereld, vinden al dat hij fantastisch speelt als een voorzet van hem aankomt. Dat is een catastrofale ontwikkeling in ons land. Je moet terug naar de basis: het is een sport. En uit sportief oogpunt heeft Özil al jaren geen plek meer in het nationale elftal", foeterde Hoeness onlangs tegen BILD.

Rummenigge vult dinsdag aan: “Hij is nooit bekritiseerd vanwege zijn Turkse afkomst. Dat is het sprookje dat zijn zaakwaarnemer ons voorhoudt. En dat is ook iets wat me de laatste tijd steeds meer irriteert; vandaag de dag geven zaakwaarnemers steeds vaker interviews. Het lijkt soms wel op een auditie voor een sprookje”, aldus de bestuurder van de Duitse grootmacht.

Rummenige erkent dat Louis van Gaal in zijn tijd als trainer van Bayern Özil graag naar München wilde halen, maar dat werd tegengehouden door de clubleiding. “Mesut Özil is nooit een speler geweest voor ons. Nooit. Als wij in Londen moesten spelen, zei Uli altijd: ‘Ik hoop dat hij (Özil , red.) vanavond speelt.’”