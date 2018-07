Voormalig ploeggenoot valt Shaqiri aan: ‘Wij waren zijn waterdragers’

Xherdan Shaqiri verkaste deze zomer voor vijftien miljoen euro van Stoke City naar Liverpool en debuteerde zaterdagnacht met een prachtige omhaal tegen Manchester United (1-4 zege) in de International Champions Cup. Voormalig ploeggenoot Charlie Adam erkent de kwaliteiten van de Zwitser, maar zet vraagtekens bij diens professionaliteit. Volgens de middenvelder gaf Shaqiri vorig seizoen niet alles in de strijd tegen degradatie.

Shaqiri genoot een bepaalde status bij Stoke, vertelt Adam. De spelmaker werd door de technische staf gezien als bij uitstek de beste speler en daar moest de rest zich naar schikken. "We hadden een teamgesprek en de vorige trainer van Stoke City noemde ons min of meer de waterdragers. Shaqiri was de enige speler van wereldklasse in ons team, dat was de boodschap", blikt de 32-jarige Adam terug in gesprek met de BBC. "We moesten de bal bij hem krijgen en zorgen dat er iets zou gebeuren."

"Voor de andere jongens was het moeilijk om die boodschap te accepteren, na alles wat we hadden bereikt. De trainer liet hem wegkomen met bepaalde dingen, terwijl wij een strijd tegen degradatie voerden", aldus Adam. Hij doelt op voormalig manager Paul Lambert, die Shaqiri als aanvalsleider gebruikte in de poging om in de Premier League te blijven. Succesvol was het niet: Stoke eindigde als negentiende in de competitie en Lambert verloor zijn baan. Adam suggereert dat niet elke speler het maximale gaf.

"Het was noodzakelijk dat iedereen zou rennen, vechten, trappen en afzien. We moesten alles in het werk stellen om niet te degraderen, maar we kwamen tekort", aldus de voormalig speler van onder meer Liverpool. "Het was niet alleen Shaqiri, er waren ook anderen. We wisten dat hij iemand is die wedstrijden voor je kan winnen, maar we vonden dat wij meer respect verdienden."