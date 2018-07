Leeds zorgt met ‘intrigerende transfer’ voor duurste aankoop in 17 jaar

Leeds United heeft zich versterkt met Patrick Bamford. De aanvaller komt over van Middlesbrough en tekent een vierjarig contract bij de club van trainer Marcelo Bielsa. Volgens the Guardian is de initiële transfersom 7,9 miljoen euro en kan dat bedrag via bonussen oplopen tot 11,2 miljoen euro.

De Britse kwaliteitskrant spreekt van een 'intrigerende transfer'. Beide ploegen uit de Championship hopen volgend seizoen direct te promoveren naar de Premier League en dus versterkt Middlesbrough de concurrentie. Trainer Tony Pulis hoopt het geld te kunnen investeren in een spits die beter in zijn systeem past. Hij jaagt al de hele zomer op Matej Vydra van Derby County, maar zijn salariseisen en zijn wens om in de Premier League te spelen bemoeilijken een deal.

De 24-jarige Bamford werd in januari 2012 door Chelsea weggehaald bij Nottingham Forest, waarvoor hij twee competitieduels had gespeeld. Chelsea betaalde 1,8 miljoen euro voor de voormalig Engels jeugdinternational. Bamford speelde echter nooit een officiële wedstrijd voor the Blues; hij werd verhuurd aan Milton Keynes Dons, Derby County, Middlesbrough, Crystal Palace, Norwich City en Burnley.

In dienst van de laatste drie clubs kwam hij tot een gezamenlijk totaal van negentien Premier League-wedstrijden. In januari 2017 werd Bamford voor 6,9 miljoen euro definitief verkocht aan Middlesbrough. Hij speelde nog eens acht wedstrijden in de Premier League, voordat Boro afzakte naar de Championship. Daarin kwam hij vorig seizoen tot 31 wedstrijden en 10 doelpunten.

Met zijn transfersom is Bamford de duurste aankoop van Leeds in zeventien jaar; in 2001 kwam Robbie Fowler voor 16,8 miljoen euro over van Liverpool. De nieuwe spits van Leeds krijgt rugnummer 9 en kan zondag debuteren in de seizoensouverture tegen Stoke City. Overigens heeft Leeds ook de komst van Jack Harrison afgerond: de buitenspeler wordt een seizoen gehuurd van Manchester City.