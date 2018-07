Ten Hag reageert op kritiek FIFPro: ‘Ze hebben een punt’

Erik ten Hag heeft begrip voor de kritiek van de internationale spelersvakbond FIFPro op het feit dat een viertal WK-gangers van Ajax vorige week woensdag al in actie kwam tegen Sturm Graz. De vier Ajacieden werden genoemd in een statement, waarin de FIFPro waarschuwde voor mogelijke gezondheidsproblemen.

Het ging om Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico. Alleen Tadic was geen basisspeler tegen de Oostenrijkers; de Servische miljoenenaankoop viel in de tweede helft in. Volgens Ten Hag is de kritiek van de FIFPro begrijpelijk, maar worden niet de juiste personen op de vingers getikt. "Ze hebben een punt. Maar ik vind niet dat je bij de clubs, maar bij de bonden moet zijn", wordt Ten Hag geciteerd door Voetbal International tijdens de persconferentie voorafgaand aan de returnwedstrijd.

"De clubs zullen natuurlijk ook hun argumenten en visie hebben, maar het zijn de bonden die de speelschema's maken. Wij stellen de kalender niet samen", maakt Ten Hag duidelijk. "Het is wel zo dat we tijdens het seizoen gaan kijken of bepaalde spelers een extra weekje rust nodig hebben." De oefenmeester geeft aan dat de FIFPro geen contact met Ajax heeft opgenomen. Wel vertelt hij dat WK-gangers in de komende weken mogelijk rustperiodes krijgen.

"Dat zou kunnen, we zullen continu in de gaten houden wat het beste is voor de spelers", aldus de coach. "Het zou kunnen dat een speler dan een wedstrijd gaat missen, ja. Maar Ajax speelt in de regel veel wedstrijden, met Europees voetbal, en daar hebben we onze selectie ook op samengesteld." Ajax verdedigt woensdag in Graz een 2-0 voorsprong. Als de Amsterdammers doorgaan, wacht in de derde voorronde van de Champions League een tweeluik met Standard Luik.