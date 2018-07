Community Shield: Manchester City kan zondag reeks uit 1970 evenaren

De Community Shield tussen Chelsea en Manchester City op Wembley staat voor de deur. Zondagmiddag strijden de regerend landskampioen, Manchester City, en de winnaar van de FA Cup, Chelsea, om de eerste hoofdprijs in Engeland. Elk van de afgelopen vier edities werd door de bekerwinnaar gewonnen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Wembley, zondag vanaf 16.00 uur.

O Chelsea heeft sinds 2009 niet meer de Community Shield gewonnen. Destijds waren de Londenaren na strafschoppen te sterk voor Manchester United: 4-1. Chelsea won niet één van zijn laatste vier wedstrijden om de Community Shield.

O Manchester City won in 2012 voor het laatst de Community Shield. Toentertijd zegevierden the Citizens op Villa Park met 3-2 over de tegenstander van dit jaar, Chelsea.

O Chelsea en Manchester City staan zondag voor de derde keer op Wembley tegenover elkaar. De club uit Manchester won de meest recente krachtmeting, in april 2013: een 2-1 zege in de halve finales van het toernooi om de FA Cup.

O Josep Guardiola heeft tot dusver viermaal op de bank bij een officieel duel op Wembley gezeten: drie zeges en één nederlaag. Deze vier wedstrijden waren elk in het kader van een andere competitie: Champions League in 2011, FA Cup in 2017, League Cup in 2018 en Premier League in 2018.

O Chelsea verloor elk van de laatste twee officiële wedstrijden tegen Manchester City. Sinds september 2010 verloren the Blues niet driemaal op rij van de regerend landskampioen van Engeland.

O De laatste vier edities van de Community Shield werden door de regerend winnaar van de FA Cup gewonnen. Manchester United was in 2013 de laatste regerend landskampioen die de schaal in ontvangst mocht nemen.

O Manchester City heeft de laatste twee wedstrijden op Wembley gewonnen, beide in 2017/18: een 3-0 zege op Arsenal (League Cup-finale) in februari en een 1-3 zege op Tottenham Hotspur (Premier League) in april. The Citizens wonnen sinds maart 1970 niet meer drie opeenvolgende duels in het mythische stadion.

O Slechts één van de laatste zeventien goals van Chelsea (exclusief eigen doelpunten) op Wembley werd door een Engelsman gemaakt: John Terry tegen Tottenham Hotspur, in de finale van de League Cup in maart 2015. Niet één van de laatste twaalf treffers uit deze reeks was van Engelse makelij.

O Chelsea won twintig officiële wedstrijden op Wembley. Alleen Arsenal (21), Manchester United (23) en Tottenham Hotspur (32) stapten in het verleden vaker als winnaar van het veld.

O Sergio Agüero was goed voor vijf doelpunten in zijn laatste vijf officiële wedstrijden tegen Chelsea. Dat is inclusief een hattrick in april 2016.

O Geen enkele speler van Manchester City maakte meer doelpunten op Wembley dan Agüero: drie (evenveel als Yaya Touré).