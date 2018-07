Vogel gooit het roer om tegen Ajax: ‘Wat mij betreft gaat het stormen’

Ajax staat voor de return tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League en de Amsterdammers kunnen de borst natmaken. Trainer Heiko Vogel geeft dinsdag tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de return aan dat hij bereid is om veel risico te nemen. De Oostenrijkse topclub moet ook wel, daar een achterstand van 2-0 moet worden weggewerkt.

Waar Sturm Graz vorige week in de Johan Cruijff ArenA nog verdedigend speelde en met name vanuit de counter gevaar wilde stichten, lijkt de Duitse trainer woensdagavond voor een andere aanpak te kiezen. “We kunnen niet met de handrem erop spelen, ook al lopen we het gevaar dat er counters of andere gevaarlijke situaties komen”, aldus Vogel, geciteerd door Voetbal International. “Als je morgen naar het stadion komt en verwacht dat de bal weg zal blijven bij ons doel en dat er geen hachelijke momenten komen, dan kun je beter naar een ander stadion gaan.”

Vogel wil dat zijn ploeg Ajax woensdag agressief onder druk zet en het voetballen de Amsterdammers onmogelijk wordt gemaakt. De ploeg van Ten Hag trainde dinsdagavond in de Merkur Arena met een temperatuur van boven de dertig graden. Woensdagavond zal de temperatuur ook hoog zijn en dat is volgens Vogel een voordeel voor Sturm Graz. “Ajax is voetballend beter, maar wij hebben meer energie. Alles dat atypisch is, kan ons helpen. Wat mij betreft gaat het stormen.”