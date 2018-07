Boze Henk Timmer dreigt met ‘maatregelen’ tegen sc Heerenveen

Henk Timmer is boos over de manier waarop sc Heerenveen zich opstelt tegenover zijn cliënt Henk Veerman. De zaakwaarnemer vindt de gevraagde transfersom van 650.000 euro exorbitant. Heerenveen bemoeilijkt volgens Timmer een mogelijke transfer van Veerman, die wordt begeerd door onder meer ADO Den Haag.

De voormalig keeper vertelt dinsdag aan FOX Sports dat zeker drie clubs 'de laatste tijd' een bod hebben uitgebracht op Veerman. Aan het begin van de voorbereiding zou Heerenveen uit eigen beweging hebben aangegeven dat Veerman voor een redelijk bedrag weg mag. Nu vraagt de club zesenhalve ton. "Dat vinden ze dan een redelijk bedrag", verzucht Timmer.

ADO zou bereid zijn om 450.000 euro te betalen voor de 27-jarige Veerman, wiens contract bij Heerenveen nog een jaar doorloopt. "Ze houden hem al twee jaar op de bank", zegt Timmer. "Ze zijn daar bezig om zijn carrière te dwarsbomen. Als zij daar zo door blijven gaan, zijn wij ook genoodzaakt een keer maatregelen te treffen. Nee, het heeft geen zin om te zeggen waar ik dan op doel."

Technisch manager Gerry Hamstra legt de woorden van Timmer naast zich neer. Hij heeft 'gewoon goed' contact met Veerman en wil verder niet ingaan op de berichtgeving in de media. "Het is wel zo dat meerdere clubs interesse in hem hebben", beaamt Hamstra evenwel. Behalve ADO, dat Veerman ziet als opvolger van Björn Johnsen, worden ook FC Utrecht en NAC Breda gelinkt aan Veerman.