Voormalig Tukker verlaat Manchester City voor maximaal 4,5 miljoen euro

Bersant Celina verlaat Manchester City per direct. De aanvallende middenvelder stapt over naar degradant Swansea City en heeft een vierjarig contract ondertekend, zo maakt de Welshe club dinsdagavond bekend op de clubsite. Volgens Sky Sports bedraagt de transfersom 3,4 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 4,5 miljoen euro.

Voor Celina komt een einde aan een periode van zes jaar in Manchester. De 21-jarige spelmaker voegde zich in 2012 bij de jeugdopleiding van the Citizens en kwam begin 2016 tot vier wedstrijden in het eerste elftal. In het daaropvolgende seizoen, 2016/17, werd de Kosovaar verhuurd aan FC Twente. In dienst van de Enschedeërs kwam Celina tot 27 competitieduels, waarin hij 5 keer scoorde en evenzoveel assists gaf.

Celina werd vervolgens een seizoen lang verhuurd aan Ipswich Town. Voor de club uit de Championship noteerde hij 32 wedstrijden, 7 doelpunten en geen assists. Anderhalve week geleden schreven de Engelse media al dat Celina geen toekomst had bij Manchester City. Swansea meldde zich in het Etihad Stadium en bereikte maandag een akkoord.

De miljoenenaankoop kan zaterdag al debuteren, wanneer het gedegradeerde Swansea het in de Championship opneemt tegen Sheffield United. Celina, die tien interlands voor Kosovo achter zijn naam heeft, kan op zowel op de flanken als op de nummer 10-positie spelen.