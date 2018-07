FC Utrecht strikt Franse Ligue 2-sensatie met dank aan Didier Martel

FC Utrecht heeft zich versterkt met Nicolas Gavory. De Franse linksback heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract, met een optie voor nog een jaar, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige linkspoot komt over van het Franse Clermont Foot Auvergne, waar zijn verbintenis nog een jaar doorliep tot de zomer van 2019. De voormalig jeugdinternational kan op meerdere posities op zowel het middenveld als in de achterhoede uit de voeten.

Gavory maakte op jonge leeftijd de overstap van AS Meauvais Oise naar Auxerre, waar hij in het seizoen 2012/13 zijn debuut maakte in de Ligue 2. Vorig seizoen kwam hij namens Clermont Foot Auvergne op het tweede niveau van Frankrijk tot 33 competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor 12 assists.

“Nicolas is een multifunctionele speler. Van origine een middenvelder, maar ook uitstekend inzetbaar als linksback”, aldus Zuidam. “Hij is comfortabel aan de bal, heeft een goede functionele techniek en wil graag vooruit spelen. Hij onderscheidt zich met zijn uitstekende traptechniek en passing.”

Zuidam benadrukt dat de aankoop een goed seizoen achter de rug heeft in de Ligue 2. “Hij is vastberaden zich ook in de Eredivisie te laten gelden. Hij heeft de drive in zijn spel die past bij FC Utrecht. Linksbenige spelers met de specifieke kwaliteiten waarover Nicolas beschikt, zijn schaars. Complimenten aan de scouting en in het bijzonder Didier Martel, die een goede rol heeft gespeeld. We zijn blij dat we Nicolas aan onze selectie kunnen toevoegen, want hiermee vergroten we onze mogelijkheden.”