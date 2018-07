Manchester City maakt komst Philippe Sandler eindelijk officieel

Philippe Sandler mag zich officieel speler van Manchester City noemen. De overstap van de 21-jarige verdediger van PEC Zwolle naar de Engelse topclub hing al enige tijd in de lucht, maar is dinsdag definitief afgerond. Dat laat de grootmacht uit de Premier League weten op de clubwebsite. De Nederlands jeugdinternational levert PEC naar verluidt tweeënhalf miljoen euro op.

Eind januari bereikten Manchester City en PEC Zwolle een mondelinge overeenkomst over de transfer van Sandler. Afgesproken werd dat de jongeling het seizoen zou afmaken in de Eredivisie, maar hij tekende alvast een contract voor vierenhalf jaar. Zijn verbintenis loopt dus medio 2022 af, al bevestigt Manchester City dat niet via de officiële kanalen. Direct toen de transfer bekend werd ontstond er al kritiek, maar Sandler denkt te kunnen slagen bij de kampioen van Engeland.

"Die reactie begrijp ik wel", reageerde hij in maart tegenover Voetbal International op de kritiek. "Een speler van PEC maakt doorgaans geen transfer naar de Engelse top. Toch is het echt zo. Er zijn kenners die denken dat ik het ga redden én er zijn mensen die denken dat ik het niet aankan. Ik mag het nu laten zien. Wat had ik anders moeten doen? Deze kans laten lopen?", vroeg Sandler zich hardop af.

Sandler vertelde destijds dat 'de naam Manchester City' niet de doorslag gaf. Hij merkte dat er een achterliggend sportief plan was, waarin oog was voor zijn carrièreopbouw. "Pep Guardiola wil de komende jaren graag met jonge talenten gaan werken. Minder gearriveerde spelers kopen en als het ware zelf de jongens gaan opleiden. Ik mag werken met de beste trainer van de wereld. Dat is een jongensdroom", aldus Sandler, die in augustus 2016 debuteerde voor PEC in de Eredivisie. Hij kwam sindsdien tot dertig competitieduels.