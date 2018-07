Wereldkampioen van Duitsland wordt grootverdiener in Premjer Liga

Benedikt Höwedes heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan Lokomotiv Moskou, zo maakt de regerend kampioen van Rusland dinsdagavond wereldkundig. De verdediger komt voor een geschat bedrag van vijf miljoen euro exclusief bonussen over van Schalke 04. Met een jaarloon van vier miljoen euro gaat Höwedes behoren tot de grootverdieners van de Premjer Liga.

De dertigjarige Höwedes stond nog twee seizoenen onder contract in Gelsenkirchen. Trainer Domenico Tedesco had echter geen basisplaats over voor de voormalig aanvoerder en derhalve wilde Höwedes graag vertrekken. Vorig seizoen speelde de international van Duitsland op huurbasis voor Juventus, maar daar kwam hij tot slechts drie wedstrijden.

Höwedes, die ook werd genoemd bij onder meer Fortuna Düsseldorf, speelde sinds 2007 in totaal 335 wedstrijden voor Schalke en daarin kwam hij tot 23 doelpunten en 13 assists. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van de club. Höwedes kwam tot 44 interlands voor Duitsland en behoorde tot de selectie die in 2014 wereldkampioen werd.

Dinsdag doorliep hij met succes de medische keuring in de Romeinse kliniek Villa Stuart, waar veel voetballers worden gekeurd. Hij meldt zich 'in de nabije toekomst' bij Lokomotiv; een datum wordt niet genoemd. Höwedes, die de vijfde zomeraanwinst is, heeft de voorbereiding gemist: de Russische competitie ging afgelopen weekend van start. Met Lokomotiv gaat Höwedes volgend seizoen de Champions League in.