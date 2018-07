Twente strikt Spanjaard: ‘Hij heeft minuten gemaakt in het Camp Nou’

FC Twente heeft Aitor Cantalapiedra aan de selectie toegevoegd, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagmiddag. De komst van de 22-jarige Spaanse aanvaller, die overkomt van FC Sevilla B, is geen verrassing, daar technisch directeur Ted van Leeuwen de transfer al had aangekondigd. De komst van de Braziliaan Richardinho wordt woensdag afgerond.

Van Leeuwen reageert op de clubsite enthousiast op de overgang van Cantalapiedra: “Het is mooi dat deze speler voor onze club heeft gekozen. Aitor is een zeer technisch en snelle vaardige aanvaller die op beide vleugels kan spelen. Een jongen die in de opleiding van Barcelona heeft gespeeld en zelfs zijn speelminuten heeft mogen maken in het Camp Nou.”

Cantalapiedra maakte in 2015 de overstap van de jeugdopleiding van Barcelona naar de B-selectie van de club en speelde dat jaar zeventien wedstrijden in het tweede elftal. Begin 2016 stapte de Spaanse aanvaller over naar Villarreal B en afgelopen seizoen speelde Cantalapiedra voor Sevilla B. De jonge buitenspeler heeft voor twee jaar getekend in Enschede.

Ricardinho, een linkerverdediger, komt over van het in de League One opererende Oxford United. Van Leeuwen zei eerder dat hij de inmiddels 33-jarige Braziliaan al in zijn eerste periode bij Twente wilde vastleggen. “Maar toen kon hij in Azerbeidjan heel veel geld ophalen. Vorig seizoen wilde ik hem naar Esbjerg halen, maar bood Oxford meer. En nu hebben we hem.”