NEC aast op oude bekende uit de Eredivisie: ‘Dat is niet zo heel gek’

De clubleiding van NEC oriënteert zich op de transfermarkt en de Nijmegenaren denken onder meer aan de komst van een oude bekende. Rens van Eijden, die momenteel onder contract staat bij AZ, zegt in gesprek met de Gelderlander dat hij inderdaad een transfer kan maken naar de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

“Het is nog niet helemaal rond. Maar we zijn al een tijdje in gesprek”, zegt de dertigjarige verdediger, die twee jaar geleden de omgekeerde weg bewandelde. De stopper geeft ook aan dat andere clubs interesse hebben: “Meer kan ik er nog niet over zeggen.” Het is al de derde keer dat NEC een poging onderneemt voor de verdediger.

Afgelopen zomer en winter toonden de Nijmegenaren ook al belangstelling. “Dat is niet zo heel gek. Hij is zeven jaar lang bij ons een heel belangrijke speler geweest”, aldus technisch directeur Remco Oversier. “Het is ook geen geheim dat we in de huidige selectie graag in iedere linie ervaring willen toevoegen. In hoeverre dat reëel is, is niet aan mij. Hij heeft een doorlopend contract en er hebben veel clubs interesse in hem. Dat maakt het niet makkelijker."