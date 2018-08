Borussia Dortmund haalt Witsel: transfersom, salaris en contract

Axel Witsel is speler van Borussia Dortmund, zo meldt de Duitse topclub via de officiële kanalen. De middenvelder komt over van het Chinese Tianjin Quanjian, dat ongeveer twintig miljoen euro vangt voor de Belgisch international. Naar verluidt wordt Witsel, die een vierjarig contract heeft getekend, de bestbetaalde speler in de selectie van BVB.

Transfersom Axel Witsel

De 29-jarige middenvelder, die nog tot eind volgend jaar vastlag bij Tianjin Quanjian, streek in januari 2017 neer in China, nadat Zenit Sint-Petersburg twintig miljoen euro als transfersom ontving. De 96-voudig international van België speelde sindsdien 47 officiële wedstrijden voor de Chinese club, waarin hij goed was voor zes doelpunten en drie assists. Hij vertrekt nu voor ongeveer hetzelfde bedrag naar de club uit de Bundesliga.

Contract Witsel bij Dortmund

Witsel heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij Borussia Dortmund, dat hem tot medio 2022 aan de club verbindt. De Belg was naast periodes in China en Rusland ook actief in Portugal en België namens Benfica en Standard Luik. De Portugese topclub nam Witsel in 2011 voor negen miljoen euro over van Standard, maar vertrok na ruim een jaar, 52 wedstrijden, 5 goals en 6 assists alweer. Zenit legde veertig miljoen euro op tafel om de controlerende middenvelder in huis te halen.

"Na het WK was het mijn doel om terug te keren in Europa. Ik ben blij en trots dat ik binnenkort voor Borussia Dortmund kan spelen. Na het eerste gesprek hoefde ik niet lang na te denken, omdat Borussia Dortmund in mijn ogen bij de Europese top hoort. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten om voor 80.000 man te spelen", zegt Witsel op de website van zijn nieuwe werkgever. Ook Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund, is in zijn nopjes. "We zijn maanden bezig geweest met zijn komst en we zijn heel blij dat hij voor ons heeft gekozen."

Salaris Axel Witsel

De Belg vertrok in januari 2017 bij Zenit niet alleen vanwege de sportieve uitdaging, maar ook voor het geld, zo gaf hij aan. In China verdiende hij naar verluidt achttien miljoen euro per annum. “Met het geld dat ik er kan verdienen, kan ik financiële zekerheid bieden aan mijn familie. Niet enkel vandaag, maar ook voor de volgende generaties”, aldus Witsel eerder. Bij Dortmund gaat hij naar verluidt tien miljoen euro per jaar verdienen. Daarmee is hij de bestbetaalde speler uit de selectie van trainer Lucien Favre.